Соперником Путина на выборах может оказаться женщина

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Спарринг-партнером" Владимира Путина на грядущих президентских выборах может стать женщина, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента.
Кто именно?
Собеседники издания отметили, что рассматривается 5-7 кандидатур, три из которых — члены партии "Справедливая Россия": лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец, член центрального совета партии Ирина Петеляева и председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая.
"Идеальным кандидатом" один из собеседников "Ведомостей" назвал Ксению Собчак — "умную, яркую, интересную, но не во всем соответствующую образу типичной русской женщины".
Эксперты газеты оценили перспективы еще нескольких женщин-политиков, выделив среди них зампреда Госдумы Ирину Яровую, депутата Наталью Поклонскую, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, представителя МИД Марию Захарову и члена Совета Федерации Елену Мизулину.
По мнению политолога Константина Калачева, идеальная кандидатка должна быть "человеком, способным на импровизацию, самостоятельность, демонстративно неуправляемым". Кандидатку с адекватной программой и женской повесткой он назвал "мечтой об идеале".
Реакция женщин
Ирина Петеляева заявила, что официально выдвигаться ей никто не предлагал, однако ей было бы интересно принять участие в выборах. Великая отметила, что ей это малоинтересно.
Ксения Собчак пожаловалась на то, что СМИ "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее, добавив, что она "человек независимый" и с администрацией президента никак не связана.
Наталья Поклонская, по данным "Дождя", назвала слова о ее возможной кандидатуре "ерундой", заявив, что "ничего не знает, по поводу того, что они пишут".
Остальные женщины, упомянутые в материале "Ведомостей", ситуацию пока не прокомментировали.
Реакция Пескова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к возможному участию кандидата-женщины в президентских выборах. "В Кремле об этом не думали", — отметил он.
Сам Владимир Путин пока не подтверждал своего непременного участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года.
Во время совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Республике Бурятии и Иркутской области в начале августа один их местных жителей обратился к президенту, попросив его принять участие в выборах. Президент пообещал "подумать".
В начале июля "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым 66% россиян хотели бы видеть главой государства по итогам будущих выборов именно Путина. 18% заявили, что предпочли бы на этом посту другого человека, еще 16% затруднились ответить.
Кандидаты-женщины в прошлом
Женщины дважды были кандидатками в президенты России: в 2000 году от партии "Гражданское достоинство" выдвигалась Элла Памфилова, в 2004 году от "Союза правых сил" Ирина Хакамада. Первая набрала 1,01% голосов, вторая — 3,84%