Соперником Путина на выборах может оказаться женщина

Телеведущая Ксения Собчак во время показа коллекции модельера Александра Терехова на платформе станции метро Достоевская

Телеведущая Ксения Собчак во время показа коллекции модельера Александра Терехова на платформе станции метро Достоевская

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Спарринг-партнером" Владимира Путина на грядущих президентских выборах может стать женщина, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента.

Кто именно?

Собеседники издания отметили, что рассматривается 5-7 кандидатур, три из которых — члены партии "Справедливая Россия": лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец, член центрального совета партии Ирина Петеляева и председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая.

"Идеальным кандидатом" один из собеседников "Ведомостей" назвал Ксению Собчак — "умную, яркую, интересную, но не во всем соответствующую образу типичной русской женщины".

Эксперты газеты оценили перспективы еще нескольких женщин-политиков, выделив среди них зампреда Госдумы Ирину Яровую, депутата Наталью Поклонскую, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, представителя МИД Марию Захарову и члена Совета Федерации Елену Мизулину.

По мнению политолога Константина Калачева, идеальная кандидатка должна быть "человеком, способным на импровизацию, самостоятельность, демонстративно неуправляемым". Кандидатку с адекватной программой и женской повесткой он назвал "мечтой об идеале".

Реакция женщин

Ирина Петеляева заявила, что официально выдвигаться ей никто не предлагал, однако ей было бы интересно принять участие в выборах. Великая отметила, что ей это малоинтересно.

Ксения Собчак пожаловалась на то, что СМИ "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее, добавив, что она "человек независимый" и с администрацией президента никак не связана.

Наталья Поклонская, по данным "Дождя", назвала слова о ее возможной кандидатуре "ерундой", заявив, что "ничего не знает, по поводу того, что они пишут".

Остальные женщины, упомянутые в материале "Ведомостей", ситуацию пока не прокомментировали.

Реакция Пескова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к возможному участию кандидата-женщины в президентских выборах. "В Кремле об этом не думали", — отметил он.

Сам Владимир Путин пока не подтверждал своего непременного участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года.

Во время совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Республике Бурятии и Иркутской области в начале августа один их местных жителей обратился к президенту, попросив его принять участие в выборах. Президент пообещал "подумать".

В начале июля "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым 66% россиян хотели бы видеть главой государства по итогам будущих выборов именно Путина. 18% заявили, что предпочли бы на этом посту другого человека, еще 16% затруднились ответить.

Кандидаты-женщины в прошлом

Женщины дважды были кандидатками в президенты России: в 2000 году от партии "Гражданское достоинство" выдвигалась Элла Памфилова, в 2004 году от "Союза правых сил" Ирина Хакамада. Первая набрала 1,01% голосов, вторая — 3,84%