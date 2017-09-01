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Политика

Соперником Путина на выборах может оказаться женщина

16:2901.09.2017
(обновлено: 16:48 01.09.2017)
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© Фото : АГН "Москва"/Кирилл ЗыковТелеведущая Ксения Собчак во время показа коллекции модельера Александра Терехова на платформе станции метро ДостоевскаяТелеведущая Ксения Собчак во время показа коллекции модельера Александра Терехова на платформе станции метро Достоевская
© Фото : АГН "Москва"/Кирилл Зыков

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. "Спарринг-партнером" Владимира Путина на грядущих президентских выборах может стать женщина, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента.

Путин ответил на просьбу баллотироваться на пост президента РФ в 2018 году
© Ruptly
"Я подумаю": Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года

Кто именно?

Собеседники издания отметили, что рассматривается 5-7 кандидатур, три из которых — члены партии "Справедливая Россия": лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец, член центрального совета партии Ирина Петеляева и председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая.

"Идеальным кандидатом" один из собеседников "Ведомостей" назвал Ксению Собчак — "умную, яркую, интересную, но не во всем соответствующую образу типичной русской женщины".

Эксперты газеты оценили перспективы еще нескольких женщин-политиков, выделив среди них зампреда Госдумы Ирину Яровую, депутата Наталью Поклонскую, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, представителя МИД Марию Захарову и члена Совета Федерации Елену Мизулину.

По мнению политолога Константина Калачева, идеальная кандидатка должна быть "человеком, способным на импровизацию, самостоятельность, демонстративно неуправляемым". Кандидатку с адекватной программой и женской повесткой он назвал "мечтой об идеале".

Реакция женщин

Ирина Петеляева заявила, что официально выдвигаться ей никто не предлагал, однако ей было бы интересно принять участие в выборах. Великая отметила, что ей это малоинтересно.

Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Собчак ответила на сообщения об участии в выборах президента

Ксения Собчак пожаловалась на то, что СМИ "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее, добавив, что она "человек независимый" и с администрацией президента никак не связана.

Наталья Поклонская, по данным "Дождя", назвала слова о ее возможной кандидатуре "ерундой", заявив, что "ничего не знает, по поводу того, что они пишут".

Остальные женщины, упомянутые в материале "Ведомостей", ситуацию пока не прокомментировали.

Реакция Пескова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к возможному участию кандидата-женщины в президентских выборах. "В Кремле об этом не думали", — отметил он.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин утвердил изменения в закон о выборах президента

Сам Владимир Путин пока не подтверждал своего непременного участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2018 года.

Во время совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Республике Бурятии и Иркутской области в начале августа один их местных жителей обратился к президенту, попросив его принять участие в выборах. Президент пообещал "подумать".

В начале июля "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым 66% россиян хотели бы видеть главой государства по итогам будущих выборов именно Путина. 18% заявили, что предпочли бы на этом посту другого человека, еще 16% затруднились ответить.

Кандидаты-женщины в прошлом

Женщины дважды были кандидатками в президенты России: в 2000 году от партии "Гражданское достоинство" выдвигалась Элла Памфилова, в 2004 году от "Союза правых сил" Ирина Хакамада. Первая набрала 1,01% голосов, вторая — 3,84%

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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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belanin-post
Баба - разведчик? Ха (Штейнглиц, к\ф Щит и меч)
16:50
01.09.2017
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Владимир Кузнецов
Не ,- Собчак не нужно , а то выйдет читать предвыборную речь в одних стрингах , как привыкла выступать в ночных клубах , народа заикаться начнёт , по углам гадить , нельзя !!!
16:46
01.09.2017
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