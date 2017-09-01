Путин: разработка ядерного космического двигателя поможет покорению космоса

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Разработка ядерного космического двигателя поможет сделать шаг к мечте человечества по покорению дальнего космоса, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Жесткая радиация… она даже в ближнем космосе… но все-таки космонавты прикрыты полем Земли, а чуть подальше – уже все. (Конструктор Сергей) Королев вынашивал одну из идей, она заключалась в том, чтобы космонавты летели к удаленным планетам, окруженные водой. Но вы понимаете, какого рода двигатели нужны для того, чтобы такие идеи организовать. Вот о чем вы сейчас сказали – ядерный двигатель космический… с его помощью мы способны сделать шаг к этой, безусловно, очень интересной мечте человечества", — сказал Путин, обращаясь к учащимся в ходе Всероссийского открытого урока "Россия, устремленная в будущее".