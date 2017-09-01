Путин: задача нового поколения - сделать принципиально новый шаг вперед

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Задача нового поколения — сделать принципиально новый шаг вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке "Россия, устремленная в будущее".

"Страна наша существует… гораздо больше тысячи лет. Для чего я это говорю? Посмотрите, далеко не все страны, не все народы смогли пройти такое испытание временем, существовать, развиваться, преодолевать трудности и укреплять себя более чем тысячу лет. За эту тысячу лет наши предки, поколения, которые жили до нас, предприняли колоссальные усилия для того, чтобы наша страна стала той могучей великой державой, какой она является сегодня, вышла к Тихому океану, добилась огромных результатов в науке, технике, образовании", — сказал Путин.

Президент отметил, что существует расхожее мнение, что все последующие поколения всегда лучше предыдущих, и это правда.

"(Это) вполне естественно, потому что новые поколения приходят на тот фундамент, который был создан предыдущими. Знания стали шире, глубже, техника стала сложнее, интереснее, это создает возможности для нового шага. Но ваша задача — не просто сделать что-то новое, это само собой разумеется, оно будет новым… Ваша задача — сделать принципиально новый шаг. Жизнь, она, как говорят, сложна и многообразна, она всегда сложная с точки зрения конкуренции. Конкуренция всегда очень сильная и мощная", — добавил Путин.