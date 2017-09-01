Москалькова: отраслевые омбудсмены нужны, но цельность института важнее

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не против создания институтов отраслевых омбудсменов, но отметила, что цельность института государственного правозащитника — уполномоченного по правам человека, должна сохраняться.

"Я за то, чтобы отдельные категории граждан имели своих уполномоченных, специализирующихся на их правах", — заявила Москалькова в пятницу в ответ на вопрос о ее отношении к институту омбудсмена по делам студенчества, выступая перед студентами Московской государственной юридической академии им. Кутафина в пятницу.

Она уточнила, что в России есть несколько отраслевых омбудсменов, в том числе по правам ребёнка и по правам предпринимателей.

"В целом важно, чтобы институт уполномоченного по правам человека не растаскивался, а оставался цельным. Поэтому я, как уполномоченный по правам человека, считаю, что можно создавать и другие институты — по коренным малочисленным народам, по делам пенсионеров, по делам инвалидов. Но цельность института должна сохраниться, потому что студент тоже человек", — добавила Москалькова.