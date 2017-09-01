ЕР приостановила членство Джабраилова в партии после стрельбы в отеле

12:5801.09.2017
(обновлено: 13:46 01.09.2017)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Членство экс-сенатора Умара Джабраилова в партии "Единая Россия" временно приостановили, сообщили РИА Новости в партии.
В среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета бизнесмен Умар Джабраилов был задержан в статусе подозреваемого. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в номере Джабраилова также был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу, сейчас полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания.
"В связи с заведением уголовного дела о хулиганстве членство Джабраилова временно приостановлено согласно партийному уставу", — сказал собеседник агентства.