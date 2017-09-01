ЕР приостановила членство Джабраилова в партии после стрельбы в отеле

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Членство экс-сенатора Умара Джабраилова в партии "Единая Россия" временно приостановили, сообщили РИА Новости в партии.

В среду полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле, где за стрельбу в потолок из наградного пистолета бизнесмен Умар Джабраилов был задержан в статусе подозреваемого. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в номере Джабраилова также был найден белый порошок неизвестного вещества, он отправлен на экспертизу, сейчас полиция выясняет, был ли экс-сенатор в состоянии наркотического опьянения на момент задержания.

"В связи с заведением уголовного дела о хулиганстве членство Джабраилова временно приостановлено согласно партийному уставу", — сказал собеседник агентства.