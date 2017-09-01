Зюганов заявил о создании программы КПРФ к президентским выборам-2018

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Программа партии КПРФ к президентским выборам 2018 года уже, по сути дела, готова заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

"По сути дела, программа готова и она вступила в действие… Кстати, с этой программой мы пошли на выборы в местные органы власти, на губернаторские. Она очень пользуется большой популярностью, интерес вызывает огромный. День назад я обратился к гражданам страны с воззванием голосовать за эту программу и поддержать наши народные предприятия", — заявил Зюганов РИА Новости, отвечая на вопрос, в каком состоянии находится программа партии к выборам президента России в 2018 году.

Зюганов уточнил, что программа была подготовлена на Орловском экономическом форуме, затем политики ее направили на обсуждение трудовым коллективам, которыми она была одобрена. Затем "ее обкатали" в народных предприятиях, которые, со слов лидера КПРФ, "стали лучшими в стране". "Затем обсудили на 17-м съезде партии в мае и отдали на обсуждение патриотическим силам страны, всем организациям", — подытожил он.