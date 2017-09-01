Зюганов заявил о создании программы КПРФ к президентским выборам-2018

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Программа партии КПРФ к президентским выборам 2018 года уже, по сути дела, готова заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Зюганов уточнил, что программа была подготовлена на Орловском экономическом форуме, затем политики ее направили на обсуждение трудовым коллективам, которыми она была одобрена. Затем "ее обкатали" в народных предприятиях, которые, со слов лидера КПРФ, "стали лучшими в стране". "Затем обсудили на 17-м съезде партии в мае и отдали на обсуждение патриотическим силам страны, всем организациям", — подытожил он.