Поклонская назвала ерундой сообщения СМИ о возможном участии в выборах-2018

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала ерундой сообщения СМИ о ее возможном участии в выборах президента РФ в 2018 году, сообщает телеканал Дождь на своем сайте в пятницу.

Газета " Ведомости " со ссылкой на источники написала, что соперником Владимира Путина на выборах президента в 2018 году может стать женщина, в том числе телеведущая Ксения Собчак, член Совфеда Елена Мизулина и депутат Наталья Поклонская.

"Депутат Наталья Поклонская назвала "ерундой" слова политолога Константина Калачева газете "Ведомости", который назвал ее одной из наиболее перспективных кандидаток в президенты… По словам Поклонской, она "ничего не знает по поводу того, что они пишут", — сообщает Дождь.

Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии Путина в кампании 2018 года. В начале августа глава государства был с рабочей поездкой в Бурятии, где один из жителей попросил его баллотироваться на следующих выборах. Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.