Шойгу: в ВС делают все, чтобы новое поколение было умнее и талантливее

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Вооруженных силах делается все, чтобы нынешнее поколение учеников было умнее и талантливее, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на торжественном мероприятии, посвященном началу учебного года в пансионе воспитанниц Минобороны.

"Вы молодцы. Я считаю, что это лучшее учебное заведение в стране, не только в Вооруженных силах. И все это благодаря неустанным трудам ваших преподавателей и воспитателей. Благодаря тому, что у ваших воспитателей, и педагогов, и уже теперь у старшеклассниц большие добрые сердца", — сказал министр.

Он назвал воспитанниц заведения очень талантливыми, пожелал им дальнейших побед в разных конкурсах и исполнения всех желаний, которые появились в пансионе. "У вас впереди хорошая, замечательная, светлая дорога. Во всяком случае, ваши педагоги делают для этого все, да и мы стараемся не отставать", — продолжил Шойгу.

"Поздравляя сегодня вас с Днем знаний, я не могу не сказать о том, что в целом в Министерстве обороны и Вооруженных силах делается многое, чтобы следующее поколение было лучше, умение и талантливее нас и могло сделать больше, чем сделали мы для нашей страны", — подчеркнул глава Минобороны.

Он напомнил, что военное ведомство каждый год открывает по два кадетских корпуса Нахимовских или Суворовских училищ.

"Это необходимо для нашей страны, потому что время, которое мы, к сожалению, упустили, его надо наверстывать. И наверстывать надо серьезными темпами. И в этом мы очень надеемся на вас, как на преподавателей и воспитателей, так и на тех, у кого в этом году последний первый звонок", — сказал Шойгу.

"Мы очень надеемся, что вы так же, как предыдущие выпуски, поступите в самые престижные учебные заведения и получите самое необходимые для нашей страны, хотелось бы, чтобы и для Вооруженных сил, специальности и профессии. И будете с гордостью нести имя лучшего учебного заведения", — заключил министр.

В этом году пансиону воспитанниц Минобороны исполняется 10 лет. В его стенах получают образование девочки из разных регионов страны. В учебном заведении эффективно внедряются новые образовательные технологии, апробируются инновационные учебные и творческие проекты, реализуются разнообразные программы дополнительного образования. Об эффективности образовательного и воспитательного процесса свидетельствуют высокие результаты воспитанниц на различных конкурсах и всеармейских предметных олимпиадах.