Требования к руководителям в МВД растут в эпоху технологий, заявил министр

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Развитие технологий и эволюция преступности предъявляют высокие требования к современным руководителям в структуре МВД, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

"Постоянно усложняются способы совершения преступлений. Особенно в части, касающейся киберпреступности, хищений в банковской сфере, экстремизма и терроризма. Все это предъявляет повышенные требования к современным руководителям органов и подразделений МВД", — сказал Колокольцев, выступая в День знаний перед слушателями Академии управления МВД в пятницу.

Он отметил, что в обучении необходимо делать упор на знания, "имеющие прикладной характер и наполненные конкретным, практическим содержанием", но помнить о главном предназначении представителей правопорядка.

"Нужно понимать: какие бы глубокие знания вы ни получали, какие бы современные технологии ни использовали, главным в нашей работе остаются люди, защита их прав и законных интересов", — сказал министр.

Колокольцев добавил, что научно-преподавательскую и педагогическую деятельность в Академии ведут более 50 докторов и порядка 130 кандидатов наук. "Этот интеллектуальный потенциал должен быть максимально использован при выполнении стоящих перед МВД задач", — сказал министр. Он поздравил присутствующих с Днем знаний и вручил сотрудникам и слушателям Академии ведомственные награды.