Лавров: мы будем добиваться возобновления переговоров по ситуации с КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. 1 сентября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления в МГИМО. 1 сентября 2017

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Москва будет добиваться возобновления переговоров о ситуации на корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем все-таки добиваться того, чтобы эти переговоры возобновить", — сказал он в ходе встречи со студентами МГИМО.

По словам Лаврова, "мы знаем, что американцы по какому-то полускрытому, полуофициальному, полуакадемическому каналу разговаривают с представителями Пхеньяна".

"Не будем иметь ничего против, будем только "за", если они договорятся о какой-то деэскалации, чтобы все остыли, сели за стол переговоров и начали говорить. У нас есть общая цель — денуклеаризация Корейского полуострова, чтобы ни на Севере не было ядерного оружия, ни на Юге — ни своего, ни американского", — отметил глава МИД РФ.