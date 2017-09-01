Правительство одобрило законопроекты о запрете "сухого алкоголя"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроекты Роспотребнадзора о запрете производства и оборота так называемого "сухого алкоголя" (порошкообразной спиртосодержащей продукции) и решило внести их в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроекты рассматривались на заседании правительства в четверг. Как отмечалось в материалах к заседанию, одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что дозировка и способ его употребления могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Например, возможно употребление ее в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое. Таким образом, порошкообразная спиртосодержащая продукция потенциально опасна для здоровья человека.

Первый законопроект дополняет федеральный закон № 171 понятием "порошкообразная спиртосодержащая продукция". Под такой продукцией будет пониматься пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт. Производство и (или) оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции предлагается запретить.

Второй законопроект дополняет КоАП статьей 14.171, устанавливающей административную ответственность за производство и (или) оборот такой продукции. За правонарушения в этой сфере предлагается установить административный штраф в размере от 5 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.