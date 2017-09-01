Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны, подтвердив готовность к дальнейшей работе по укреплению двусторонних связей, сообщила пресс-служба российского президента.
"Президент России также дал высокую оценку поступательному развитию стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению всего комплекса двусторонних связей", — говорится в телеграмме.
Путин также отметил общий интерес двух стран в укреплении безопасности и стабильности в Центральной Азии.