Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости страны, подтвердив готовность к дальнейшей работе по укреплению двусторонних связей, сообщила пресс-служба российского президента.

В поздравительной телеграмме глава РФ подчеркнул "успехи, достигнутые Узбекистаном в экономическом и социальном развитии", и отметил "заслуженный авторитет страны на мировой арене, ее конструктивную роль в решении важных вопросов международной повестки дня".

"Президент России также дал высокую оценку поступательному развитию стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению всего комплекса двусторонних связей", — говорится в телеграмме.

Путин также отметил общий интерес двух стран в укреплении безопасности и стабильности в Центральной Азии.