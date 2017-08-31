Бывший дипломат прокомментировал закрытие российских дипобъектов в США

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Решение о закрытии генконсульства РФ в Сан-Франциско и двух консульских объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке указывает, что США не уверены в своем курсе, считает бывший заместитель генерального секретаря ООН, экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе.

США в ответ на российские меры потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Это не показатель уверенности в своем курсе, когда вы все время пытаетесь кого-то ущемить в плане дипломатических представительств. Это мелкие уколы, но, в общем, уколы которые естественно не могут не ухудшать отношений", — заявил Орджоникидзе РИА Новости.

Экс-дипломат опасается, что конфронтация между Москвой и Вашингтоном может дойти до того, что "некому будет объяснять своему руководству, что в общем делают дипломаты, позицию другой страны". Он также считает, что сведение отношений к минимуму — "это не очень хороший признак для атмосферы в международных отношениях".

"Конечно, очевидно, что американцы встали на путь конфронтации, потому что если продолжить эту войну, в результате которой сокращают дипломатические и консульские представительства за рубежом, этому, наверное, нет конца. Мы так можем дойти до того, что отношения двух стран будут сведены к минимуму, в то время как две страны ответственны за очень многие проблемы, которые существуют в мире. От позиции России и Соединенных Штатов зависит очень многое в мире: урегулирование региональных кризисов и конфликтов, а их очень много в мире", — сказал Орджоникидзе.

Экс-дипломат считает, что мера коснулась именно Сан-Франциско, так как город располагается на Западном побережье. "На западном побережье Соединенных Штатов сосредоточено очень много всяких передовых технологий: Силиконовая долина, военное производство, наверное, это имело какое-то значение", — сказал он.

Сама эта мера предпринята, по мнению Орджоникидзе, "не ради улучшения наших отношений, не ради урегулирования кризисов и конфликтов по всему миру". "Это делают антироссийские политики. Есть люди в США, которые хотят максимального ущерба нашим отношениям, так же, как и есть люди, которые не хотят этого делать", — полагает он.

По мнению Орджоникидзе, после закрытия диппредствителств РФ в США "мы проживем и не умрем от этого", однако он уверен, что "надо где-то остановиться".