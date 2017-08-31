Тиллерсон и Лавров, вероятно, встретятся на полях ГА ООН в сентябре

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ могут встретиться в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке

"Они, вероятно, встретятся на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке", — сказал представитель администрации.

Ранее Россия в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предложила США сократить численность диппредставительств в России до 455 человек, приведя их в равное соответствие с числом российского персонала в США. Позже США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. В четверг вечером Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор, в ходе которого госсекретарь проинформировал главу МИД РФ о решении США по диппредставительствам.