Новый посол России в США прибыл в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Новый посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в Вашингтон, передает корреспондент РИА Новости.

Это случилось примерно через час после того, как США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Антонов прибыл в международный аэропорт Даллеса рейсом российской авиакомпании.

Президент РФ Владимир Путин в конце августа назначил Анатолия Антонова послом России в Вашингтоне, где он сменит на этом посту Сергея Кисляка, который руководил российской дипмиссией в США с 2009 года.

До назначения послом Антонов занимал позиции замминистра иностранных дел, в 2011-16 годах работал замминистра обороны, а в 2004-2011 годах руководил департаментом по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ.

США пока не поменяли своего посла в Москве Джона Теффта, который занимает этот пост с августа 2014 года. Новый кандидат на должность главы американской дипмиссии в РФ Джон Хантсман, предложенный президентом Дональдом Трампом, пока не утвержден сенатом США.