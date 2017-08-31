СПЧ направит в ЦИК предложения по видеонаблюдению на выборах

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Комиссия по избирательным правам Совета по правам человека при президенте РФ планирует подготовить и направить в ЦИК России предложения, связанные с проблемами видеонаблюдения на выборах, сообщает сайт СПЧ.

Ранее сообщалось, что комиссия СПЧ по избирательным правам готовит специальное заседание, которое будет посвящено обсуждению итогов расследования нарушений на выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Профильная комиссия в четверг провела рабочее заседание, в рамках которого было принято решение о проведении в октябре спецзаседания по теме защиты избирательных прав.

"Обсуждались вопросы о дате специального заседания СПЧ, посвященного защите избирательных прав и наблюдению за голосованием. Решили провести такое заседание в середине октября. Необходимые документы подготовит комиссия", — цитирует сайт СПЧ слова руководителя комиссии, члена совета Ильи Шаблинского.

Как ожидается, в ходе этого заседания осенью рассмотрят отчеты мониторинговых групп СПЧ о работе в единый день голосования 10 сентября, а также обсудят вопросы о зафиксированных в ходе выборов 2016 года нарушениях, уточняется в сообщении.

Еще одним вопросом рабочего совещания комиссии стала "подготовка консолидированных предложений комиссии СПЧ о проблемах видеонаблюдения на выборах". "Предложения правозащитники направят в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации", — сообщает сайт президентского совета.

Кроме того, члены профильной комиссии обсудили вопрос формирования мониторинговых групп, которые будут наблюдать за проведением голосования 10 сентября в Москве, Ленинградской и Московской областях и других регионах России.

Ранее сопредседатель созданной в СПЧ мониторинговой группы Игорь Борисов сообщил журналистам, что группа будет работать в единый день голосования в этом году на выборах главы Севастополя, муниципальных выборах в Москве, дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.