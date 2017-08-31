СПЧ направит в ЦИК предложения по видеонаблюдению на выборах

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Комиссия по избирательным правам Совета по правам человека при президенте РФ планирует подготовить и направить в ЦИК России предложения, связанные с проблемами видеонаблюдения на выборах, сообщает сайт СПЧ.
"Обсуждались вопросы о дате специального заседания СПЧ, посвященного защите избирательных прав и наблюдению за голосованием. Решили провести такое заседание в середине октября. Необходимые документы подготовит комиссия", — цитирует сайт СПЧ слова руководителя комиссии, члена совета Ильи Шаблинского.
Как ожидается, в ходе этого заседания осенью рассмотрят отчеты мониторинговых групп СПЧ о работе в единый день голосования 10 сентября, а также обсудят вопросы о зафиксированных в ходе выборов 2016 года нарушениях, уточняется в сообщении.
Кроме того, члены профильной комиссии обсудили вопрос формирования мониторинговых групп, которые будут наблюдать за проведением голосования 10 сентября в Москве, Ленинградской и Московской областях и других регионах России.
Ранее сопредседатель созданной в СПЧ мониторинговой группы Игорь Борисов сообщил журналистам, что группа будет работать в единый день голосования в этом году на выборах главы Севастополя, муниципальных выборах в Москве, дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.