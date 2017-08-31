Россия надеется на улучшение отношений с США, заявили в МИД

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Москва надеется на улучшение отношений с Вашингтоном, вопрос к американской стороне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы только за: есть и надежда, и желание. Вопрос к американской стороне, потому что все, что мы делаем, к сожалению, наталкивается на какую-то очень агрессивную воинственную риторику… на бесконечное продление санкций… на странные репортажи в СМИ, на какую-то бесконечную историю с неким вмешательством РФ в американские выборы", — сказала она на брифинге.

По словам Захаровой, эта позиция Москвы отражена в опубликованном накануне интервью нового посла РФ в США Анатолия Антонова изданию "Коммерсант". На ее взгляд, оно "пропитано пониманием того, что должна выстраиваться работа", "наполнено не теоретическими или политологическими какими-то воззрениями, а конкретной статистикой с привидением примеров того, где мы могли бы выстраивать плодотворные, нормальные, взаимовыгодные отношения".