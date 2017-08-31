Лавров встретится с главой МИД Франции 8 сентября в Москве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Главы МИД РФ и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан проведут переговоры в Москве 8 сентября, министры обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Восьмого сентября глава российского МИД примет в Москве с кратким рабочим визитом министра Европы и иностранных дел Французской республики", — сказала она на брифинге в четверг.

Она также сообщила, что стороны планируют обсудить "основные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в Сирии и другие ключевые международные проблемы".