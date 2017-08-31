В ЦИК отметили интерес к сентябрьским выборам за рубежом

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Международное наблюдение как таковое в единый день голосования 10 сентября не организуется, однако интерес к кампании со стороны представителей других государств есть; отслеживать ход выборов будут посольства и генконсульства, журналисты зарубежных СМИ, эксперты, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.

"Мы никого не приглашали, и официальных наблюдателей на выборах 10 сентября не будет. Но это не означает, что они останутся вне политического и профессионального внимания внешнего мира. По собственному опыту знаю: будут самые внимательные наблюдатели, аналитики на базе посольств и генеральных консульств различных государств, которые аккредитованы в Российской Федерации", — рассказал Лихачев, курирующий в ЦИК вопросы международного взаимодействия.

Несмотря на то что предстоящие выборы – региональные, представители других стран проявляют интерес и к этой тематике, уточнил он. Об этом свидетельствует также заинтересованность ряда зарубежных СМИ, журналисты которых аккредитовались в информационный центр ЦИК. К настоящему моменту 17 представителей иностранных СМИ официально аккредитованы для работы на этих выборах, сообщил он.

"В качестве примера назову японскую газету Майнити, зарегистрировались корреспонденты Deutschlandradio, отмечаю интерес и такого еженедельника как Spiegel – Германия, интерес проявляют арабские СМИ, в частности, телеканал "Аль-Маядин" – Ливан, сразу несколько групп журналистов аккредитует телекомпания NHK – Япония", — рассказал Лихачев.

Интерес к выборам проявляют и аналитики из ряда западных стран, уточнил он, — это не классические международные наблюдатели, они являются специалистами в области политического, электорального анализа.

"Вывод один: эти выборы не могут не представлять интереса для зарубежья, для западного и восточного сообщества государств. Потому что люди понимают, что 10 сентября – это не только собственно региональные и муниципальные выборы, но это формирование одного из основных региональных звеньев власти для Российской Федерации в целом", — добавил член ЦИК.

Кроме того, предполагает он, с их точки зрения интерес может представлять и конкретная правоприменительная практика — опыт в реализации новаций избирательного законодательства.

"Этот опыт действительно очень важный, интересный, хочу сказать, что он активно осваивается. Я только прилетел из Марий Эл, до этого был в Удмуртии, Мордовии, Пензенской области. Важно отметить, что наши коллеги в регионах — руководители, члены избирательных комиссий — действительно прочитали, изучили и на деле осваивают это новое российское избирательное законодательство, которое идет в тренде демократии и верховенства права", — отметил Лихачев.