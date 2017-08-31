Программа Путина на ВЭФ будет отличаться от предыдущих лет

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Программа выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме финализируется, она будет отличаться от выступлений предыдущих лет, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также пояснил, что президент каждый раз выходит на форум с новыми выступлениями, в этом году оно будет базироваться на экономической конъюнктуре, в которой, по словам Пескова, есть позитивные тенденции.
"Это выступление будет основываться на тех наработках, которые есть, а они есть достаточно серьезные, на российском Дальнем Востоке. Работа ведется системная, планомерная, и она имеет свои результаты, которые будут отображены", — добавил пресс-секретарь, назвав Дальний Восток одним из важнейших приоритетов Москвы.