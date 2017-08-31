Путин примет участие во Всероссийском открытом уроке 1 сентября в Ярославле

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото

Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 сентября будет работать в Ярославле, где среди прочего примет участие во Всероссийском открытом уроке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Завтра, как мы уже говорили, президент будет работать в Ярославле, там целый набор мероприятий. Он Всероссийской форум профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" посетит, пообщается там с молодыми людьми. Будет Всероссийский открытый урок", — сказал Песков.

По его словам, также запланировано "достаточно плотное общение с и. о. губернатора Дмитрием Мироновым". Кроме того, Путин встретится с представителями общественности Ярославской области.