Песков затруднился дать оценку выводам СМИ о "фаворите" президента

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может дать оценку выводам СМИ о выборе главы Минэкономразвития Максима Орешкина фаворитом Владимира Путина.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о намерениях Путина, сообщило, что у 35-летнего Орешкина есть широкие полномочия на реформирование Минэкономразвития — "наследника советского Госплана".

"Я, по всей видимости, не обладаю таким широким видением и знанием ситуации, как Блумберг, поэтому не способен дать оценку таким проявлениям анализа. Проще говоря, мне непонятно, откуда проистекают подобные упражнения", — сказал Песков в ходе телефонной конференции с журналистами.

Ранее в четверг Орешкин прокомментировал публикацию о том, что он якобы является новым "фаворитом" президента России Владимира Путина. В ответ на вопрос журналистов, соответствует ли действительности эта информация, Орешкин ответил, что у него есть работа, которую он выполнял и будет выполнять.