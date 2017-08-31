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Политика

Лицензии на автоперевозки могут сократить количество ДТП, считает Медведев

13:1431.08.2017
(обновлено: 13:17 31.08.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкДмитрий Медведев. Архивное фотоДмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Лицензирование при общественных перевозках более восьми человек позволит повысить безопасность на дорогах; требования, предъявляемые перевозчикам, приведут к сокращению количества ДТП, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Участок трассы М-4 Дон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Минтранс предложил вернуть лицензии на автоперевозки более восьми человек
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее одобрила проект, возвращающий обязанность лицензирования при общественных перевозках более восьми человек. Как отмечается в справке к документу, законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд.

"Еще одна тема касается безопасности пассажирских перевозок. Речь идет об автомобилях, которые оборудованы для перевозки более восьми человек: это автобусы, микроавтобусы, городской наземный электрический транспорт. Сейчас, чтобы заниматься регулярными перевозками, нужно получать лицензию, а деятельность предпринимателей, которые в тоже время возят пассажиров по заказу, носит уведомительный характер, и некоторые предприниматели, по сути, занимаются регулярными перевозками под видом заказных. Это абсолютно недопустимо", — сказал Медведев в четверг.

Он подчеркнул, что лицензирование – это "один из способов повысить уровень безопасности на наших дорогах".

"Требования, которые предъявляются перевозчикам, должны помочь сократить количество дорожно-транспортных происшествий для участников дорожного движения и на регулярных, и на этих самых заказных маршрутах. Поэтому Минтранс подготовил такой документ, который обязывает транспортников получать лицензию во всех случаях, когда они перевозят людей и багаж автотранспортом", — пояснил смысл законопроекта премьер-министр.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 19 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин отметил рост числа ДТП на российских дорогах с участием автобусов
Но в данной системе есть и некоторое движение назад – с точки зрения подходов к лицензированию, считает Медведев, однако "когда речь идет о безопасности, это все равно важнее".

Ранее о внесении законопроекта в правительство заявлял глава министерства Максим Соколов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Замглавы Минтранса Николай Асаул в июне говорил, что министерство предлагает вернуть лицензирование всех видов автобусных перевозок, которое ранее было отменено. Он отмечал, что Госдума может утвердить соответствующие изменения уже в осеннюю сессию.

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Политика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Wilhelm Feist
Не только Лицензия , но ежегодное ТО и возраст транспортного средства мах 7 лет
13:17
31.08.2017
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