Правительство одобрило проект госпрограммы по развитию Арктики до 2025 года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны страны до 2025 года.

В ходе заседания глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что проект госпрограммы содержит целый комплекс мероприятий по освоению региона в 2018-2025 годах. "Прежде всего — это обеспечение экологической и национальной безопасности, освоение минеральных ресурсов, развитие судоходства и научно-исследовательской деятельности на территории Арктики", — перечислил он.

По словам министра, реализация госпрограммы пройдет в два этапа и по трем направлениям. "Начальный этап запланирован на 2018-2020 годы, для его реализации необходимо предусмотреть в бюджете 12 миллиардов рублей на ближайшую трехлетку. Завершающий этап растянется с 2021 по 2025 год и потребует ассигнований в размере 58 миллиардов рублей гражданских ведомств", — рассказал Орешкин. Позднее он уточнил, что в сумме на второй этап будет направлено около 150 миллиардов рублей, включая средства по линии Минобороны.

Среди мероприятий программы планируются до 2020 года запуск плавучей обсерватории "Северный пояс", мероприятия по развитию арктического судоходства, создание единой информационной и телекоммуникационной системы транспортного комплекса, освоение запасов полезных ископаемых, в том числе на континентальном шельфе. "Наша задача — полностью использовать потенциал Севморпути и прилегающих речных арктических маршрутов для внутрироссийского и международного товарообмена", — сказал министр.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в свою очередь отметил, что "все параметры предложенного документа согласованы".

"Давайте поддержим. Потому что программа действительно нужная, и долгое время она оставалась без финансирования. Сейчас мы принимаем решение, чтобы начать в полном объеме работать по этой программе. Договорились, спасибо", — подытожил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.