От участия в выборах главы Карелии отказались два кандидата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Кандидат от "Партии Роста" Елена Гнетова и кандидат от партии "Родина" Николай Тараканов подали в ЦИК Карелии заявления о снятии своих кандидатур с выборов главы республики, сообщила РИА Новости представитель ЦИК региона.

Ранее сообщалось, что 26 июля центральная избирательная комиссия Карелии завершила прием документов для регистрации кандидатов на должность руководителя региона. Документы представили семь выдвинутых кандидатов: врио главы Карелии Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Николай Тараканов (партия "Родина"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР), Елена Гнетова ("Партия Роста"), Ольга Ильюкова ("Патриоты России"). Выдвинутый партией "Народ против коррупции" кандидат Игорь Алпеев не представил в установленный законом срок документы для регистрации.

"На данную минуту подали свои заявления о снятии кандидатур два кандидата –-Елена Гнетова и Николай Тараканов. Они пользуются своим правом, предоставленным законом, подать заявление в определенные сроки — до 4 сентября они вправе подать свои заявления о снятии своей кандидатуры", — рассказала собеседница агентства, отметив, что по состоянию на 11.45 мск 31 августа для участия в выборах главы Карелии — 5 кандидатов.

В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона. Выборы главы Карелии пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.