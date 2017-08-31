От участия в выборах главы Карелии отказались два кандидата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Кандидат от "Партии Роста" Елена Гнетова и кандидат от партии "Родина" Николай Тараканов подали в ЦИК Карелии заявления о снятии своих кандидатур с выборов главы республики, сообщила РИА Новости представитель ЦИК региона.
"На данную минуту подали свои заявления о снятии кандидатур два кандидата –-Елена Гнетова и Николай Тараканов. Они пользуются своим правом, предоставленным законом, подать заявление в определенные сроки — до 4 сентября они вправе подать свои заявления о снятии своей кандидатуры", — рассказала собеседница агентства, отметив, что по состоянию на 11.45 мск 31 августа для участия в выборах главы Карелии — 5 кандидатов.
В середине февраля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Карелии Александра Худилайнена, ранее заявившего о досрочном сложении полномочий, и назначил главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Парфенчикова исполняющим обязанности руководителя региона. Выборы главы Карелии пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года.