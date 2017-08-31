ОП: нужно принять новый закон о свободе совести и религиозных объединениях

Во время встречи с членами Общественной палаты. Архивное фото

Во время встречи с членами Общественной палаты. Архивное фото

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин в четверг предложил принять новый федеральный закон "О свободе совести и религиозных организациях" взамен действующему с 1997 года.

"Нужна новая редакция федерального закона "О свободе совести и религиозных организациях", исходящая из ясного понимания новых задач общественного развития, роли религиозных сообществ и организаций в духовно-нравственном развитии, защиты прав и свобод личности, принятых международных обязательств", — заявил Дискин на заседании круглого стола в Общественной палате РФ "Светское государство и духовно-нравственное развитие".

Это предложение сразу вызвало бурную дискуссию и критические замечания со стороны представителей религиозных организаций РФ.