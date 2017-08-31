Во Владивостоке уволены около 60% сотрудников консульства США

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Около 60% сотрудников генерального консульства США во Владивостоке уволены после сокращения, сообщил РИА Новости представитель консульства.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.
Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Андрей Изотов ранее рассказал, что граждане РФ, обратившиеся по поводу трудоустройства после сокращения из американских диппредставительств в России, были приняты в кадровый резерв фирмы "Инпредкадры".