Во Владивостоке уволены около 60% сотрудников консульства США

ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — РИА Новости. Около 60% сотрудников генерального консульства США во Владивостоке уволены после сокращения, сообщил РИА Новости представитель консульства.

"Около 60% сотрудников сейчас уволены", — сообщил собеседник агентства.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, РФ приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Андрей Изотов ранее рассказал, что граждане РФ, обратившиеся по поводу трудоустройства после сокращения из американских диппредставительств в России, были приняты в кадровый резерв фирмы "Инпредкадры".