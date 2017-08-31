В Симферополе объявили конкурс на должность главы администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя состоится 21 сентября, сообщил глава горсовета Виктор Агеев.

Ранее депутаты досрочно прекратили полномочия главы администрации Геннадия Бахарева, который написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья, и возложили временное исполнение полномочий на Галину Александрову, которая ранее занимала должность заместителя главы администрации – руководителя аппарата.

"Предлагается определить датой проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя 21 сентября 2017 года в 10.00", — сказал Агеев в ходе очередной сессии горсовета в четверг.

В свою очередь депутат горсовета от КПРФ Степан Кискин предложил перед избранием нового главы администрации пропустить всех кандидатов через общественный фильтр. "У столицы Крыма появляется шанс встать на рельсы успешного социально-экономического развития… Считаю, что новый глава администрации должен пройти не только необходимую, в соответствии с законодательством, конкурсную процедуру, но и фильтр в виде публичных слушаний, где горожане в свободном доступе могли бы задать интересующие их вопросы ко всем кандидатам", — сказал он.

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