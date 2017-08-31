Врио мэра Симферополя назначена Галина Александрова

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутаты Симферопольского городского совета досрочно прекратили полномочия главы администрации Геннадия Бахарева и возложили временное исполнение полномочий на Галину Александрову.

Решение принято на очередной сессии горсовета в четверг.

За освобождение Бахарева проголосовало 28 депутатов, за назначение Александровой – 30.

"Предложено временно возложить исполнение полномочий главы администрации города Симферополя на заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации города Симферополя Александрову Галину Викторовну", — сказал во время сессии глава горсовета Виктор Агеев.

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, возглавлявший мэрию почти три года, написал во вторник вечером заявление об увольнении по состоянию здоровья; заявления об увольнении по собственному желанию написали также его заместитель и первый заместитель.

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