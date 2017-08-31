Заместитель главы города Мирный уволен после задержания с марихуаной

Вид на постамент на въезде в город Мирный. Архивное фото

Вид на постамент на въезде в город Мирный. Архивное фото

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг — РИА Новости. Заместитель главы города Мирный Республики Саха (Якутия) Алексей Кузниченко был уволен со своего поста, сообщили корреспонденту РИА Новости в департаменте по информационной политике администрации главы региона и правительства республики.

Ранее региональные СМИ сообщили, что Кузиченко задержан полицией по дороге на работу с полиэтиленовым пакетом, в котором, по результатам экспертизы, содержалась марихуана.

"Судя по сообщениям СМИ, заместитель главы города Мирный Алексей Кузниченко задержан с марихуаной. Насколько я знаю, он уволен", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МВД по Якутии информацию не опровергли, но пообещали прокомментировать ее в ближайшие два часа.

Кузниченко курировал в Мирном социальные вопросы.