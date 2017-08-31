Россиян хотят привлечь на выборы флешмобами, мемами и селфи, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Флешмобы, мемы и селфи могут привлечь россиян на выборы президента, такие способы распространения информации о выборах в 2018 году обнаружила газета "Ведомости" в конкурсной заявке разработчика концепции информирования.

Ранее пресс-служба Центризбиркома России сообщила, что по итогам конкурса на разработку концепции информационно-разъяснительной деятельности победителем стала компания "ИМА-консалтинг", с ней может быть заключен контракт на реализацию этой концепции с учетом рекомендаций жюри без проведения конкурентных процедур. Реализация концепции, по оценкам разработчика, может обойтись в сумму около 40 миллионов рублей.

"Предусмотрена также работа в социальных сетях: от мониторинга и реагирования на "негатив" до флешмобов, предлагающих "добежать до выборов" или сделать селфи на избирательном участке (за самые удачные кадры можно было бы вручать грамоты ЦИК, предлагают в "ИМА-консалтинге")", — пишут "Ведомости", перечисляя некоторые пункты концепции.

Отмечается, что в целях распространения информации о выборах могут быть использованы мемы. "В соцсетях также предлагается использовать мемы – легко распространяемые смысловые единицы: как пример такого мема авторы концепции предлагают фразу: "Куда ушел Малахов? На выборы", — добавляет газета.

Издание уточняет, ссылаясь на гендиректора "ИМА-консалтинга" Вартана Саркисова, что готовой концепции информационно-разъяснительной работы у его компании пока нет, только "предварительные креативные проработки". "Основная работа начнется именно сейчас – в результате ЦИК должен получить и протестировать несколько вариантов концепции", — добавляет газета.

Объявляя ранее творческий конкурс по созданию концепции информационно-разъяснительной деятельности ЦИК в период подготовки и проведения выборов президента, избирком направил предложения участвовать в нем 15 крупным медиакомпаниям и PR-агентствам. В итоге в конкурсе приняли участие семь из них.