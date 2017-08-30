Антонов: Москва открыта к поиску точек соприкосновения с Вашингтоном

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва открыта к поиску точек соприкосновения с Вашингтоном с той интенсивностью, которую считает для себя приемлемой администрация Соединенных Штатов, заявил в интервью газете "Коммерсант" новый посол России в США Анатолий Антонов.

"С нашей стороны не раз заявлялось, что мы не поддаемся эмоциям и проявляем сдержанность, несмотря на все трудности, остаемся открыты к поиску точек соприкосновения и движению вперед с той степенью интенсивности, которая приемлема для администрации США", — сказал посол.

По его словам, ни для кого не является секретом то, что диалог РФ с нынешней администрацией США "идет нелегко".

"С одной стороны, сказывается тяжелое наследие, оставленное командой (экс-президента США – ред.) Барака Обамы. С другой — налицо настойчивые попытки определенных сил в вашингтонском истеблишменте разыгрывать российскую карту во внутриполитической борьбе, в том числе бесконечно раскручивать инсинуации о нашем мнимом "вмешательстве" в прошлогодние американские выборы и прочие клеветнические обвинения", — отметил Антонов.

По словам дипломата, все эти факторы мешают двустороннему взаимодействию, создавая также непростой фон для работы российских загранучреждений.

"Нельзя назвать нормальной ситуацию, когда обычные рутинные контакты руководства и сотрудников посольства подаются в СМИ как шпионская деятельность, наших дипломатов без предъявления официальных претензий в массовом порядке высылают из страны, в нарушение международного права у нас экспроприируются дипломатические объекты", — указал Антонов.

Еще одним отражением "перегретой" политической обстановки в США и "гиперактивности русофобского лобби" посол считает принятый в Соединенных Штатах закон, призванный усилить санкционный прессинг на Россию.

"Это серьезный удар по двусторонним отношениям, по возможностям для продуктивного сотрудничества", — констатировал посол.