Москва предлагает подумать о партнерстве СБ РФ и Совета нацбезопасности США

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва предлагает подумать над тем, чтобы установить рабочее взаимодействие между Совбезом России и Советом национальной безопасности США для борьбы с терроризмом и киберугрозами, заявил новый посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью газете "Коммерсант".

"Уже сегодня можно было бы подумать об установлении рабочего взаимодействия между Советом безопасности РФ и Советом национальной безопасности США, в том числе для рассмотрения тематики борьбы с терроризмом, угроз в киберпространстве и стратегической стабильности", — считает российский дипломат.