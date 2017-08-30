Москва надеется, что США поймут бесперспективность нажима на Россию

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новый посол России в США Анатолий Антонов рассчитывает, что США поймут бесперспективность попыток нажима на Россию, ведь Москва и Вашингтон несут особую ответственность за глобальную стабильность и безопасность.

"Рассчитываем, что в Вашингтоне все-таки возьмут верх здравый смысл и понимание бесперспективности попыток нажима на нашу страну. Нельзя забывать, что Россия и США, обладающие крупнейшими ядерными потенциалами, несут особую ответственность за глобальную стабильность и безопасность. Когда мы действуем вместе на международной арене, тогда мир становится спокойнее и безопаснее", — сказал Антонов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "остается востребованным двустороннее сотрудничество по важнейшим вопросам международной повестки дня, включая борьбу с терроризмом, противодействие наркотрафику, организованной преступности, киберугрозе". "В целом нашим странам было бы одинаково выгодно построить такую модель взаимодействия, которая обеспечивала бы предсказуемость, исключала неприятные сюрпризы, сводила к минимуму конъюнктурные колебания, позволяла заблаговременно принимать меры по недопущению напряженности", — добавил Антонов.

Отношения России и США в последнее время серьезно осложнены. Администрация президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Летом Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

После этого США приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.