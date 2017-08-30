Россия в марте передала США план улучшения отношений, заявил Антонов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва в марте передала США свои соображения по улучшению отношений, в плане предлагалось бороться с терроризмом и киберпреступностью, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Со своей стороны, еще в марте передали американской стороне документ со своими соображениями о возможных шагах по улучшению атмосферы отношений в контексте подготовки президентской встречи. Акцент там был сделан на тех направлениях, где наши интересы явно пересекаются и можно быстрее добиться практических результатов", — сказал Антонов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "помимо очевидной контртеррористической сферы, координация усилий России и США востребована в борьбе с другими опасными вызовами, включая наркотрафик, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступления".

"При обоюдном конструктивном настрое мы могли бы многое сделать вместе для урегулирования региональных кризисов — палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и того же сирийского", — отметил Антонов.

Он заявил, что "важно избавляться от всего искусственного и наносного, что отягощает взаимодействие, в том числе снимать многочисленные раздражители в двусторонней сфере отношений".

"Мы обсуждаем эти вопросы с американскими партнерами, но не секрет, что подходы новой вашингтонской команды по многим темам международного досье еще окончательно не оформлены", — сказал посол России в США.