РФ не получала от США "трехступенчатого плана" по нормализации отношений

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Москва не получала из Вашингтона "трехступенчатого плана" по нормализации отношений, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Ранее в СМИ появилась информация о существовании некоего трехступенчатого "план госсекретаря Рекса Тиллерсона" по выстраиванию отношений с Россией.

"Никакого "трехступенчатого плана" по нормализации отношений мы из Вашингтона не получали", — сказал Антонов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, "дипломаты работают не с утечками и спекуляциями, а с поступающей от другой стороны официальной информацией, будь то в устной форме в ходе встреч и переговоров, либо в формате различных документов".