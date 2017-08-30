МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Новый посол России в США Анатолий Антонов заявляет, что отправляется в Вашингтон с рабочим настроем, и подчеркивает, что Россия заинтересована в конструктивном взаимодействии с США.

"Я еду в Вашингтон с рабочим настроем. Главная задача посла — обеспечение и защита интересов своего государства", — сказал Антонов в интервью газете "Коммерсант" накануне вылета в Вашингтон.

По его словам, посол должен быть готов выполнять ее в любых условиях, вне зависимости от того, как складывается ситуация в межгосударственном диалоге со страной пребывания.

"К сожалению, российско-американские отношения в последние несколько лет серьезно деградировали из-за действий предыдущей администрации США, которая целенаправленно разрушала создававшийся долгое время фундамент сотрудничества", — отметил Антонов.

"Как не раз говорил президент Владимир Путин, это не наш выбор. Мы всегда были заинтересованы в конструктивном взаимодействии с Вашингтоном по всей двусторонней и международной повестке дня", — подчеркнул он.

Двадцать первого августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Антонова послом России в США. Ранее Антонов занимал пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, до этого был заместителем министром обороны.

До Антонова послом России в США был Сергей Кисляк, который занимал эту должность с 2008 года. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния".

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн якобы обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал.

В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.