Посол России в США заявил, что у стран есть потенциал для сотрудничества

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В отношениях России и США есть очевидные проблемы, но и большой потенциал для сотрудничества в разных сферах, заявил новый посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В российско-американских отношениях есть очевидные проблемы, причем весьма серьезные, но есть и немалый потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в самых разных областях", — заявил Антонов в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, Россия хотела бы "реализовать эти возможности и добиться результатов вместе с США, продвинуться в налаживании нормального устойчивого диалога, поиске коллективных ответов на общие угрозы и вызовы".

"Для этого нужно вести дела на основе фундаментальных принципов равноправия, реального уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга", — добавил высокопоставленный дипломат.