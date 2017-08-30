МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Добиться улучшения качества отношений между Москвой и Вашингтоном можно только на основе равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил в интервью газете "Коммерсант" новый посол РФ в США Анатолий Антонов накануне своего отбытия в Соединенные Штаты.

"Добиться улучшения атмосферы и, тем более, качества двусторонних связей можно, только если совместная работа будет выстраиваться на основе фундаментальных принципов равноправия, реального уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга, без попыток шантажа и навязывания своей воли", — сказал Антонов.

Президент РФ Владимир Путин 21 августа подписал указ о назначении Антонова послом России в США. Ранее Антонов занимал пост заместителя руководителя российского внешнеполитического ведомства, до этого был замминистра обороны РФ.

До Антонова послом России в США был Сергей Кисляк, который занимал эту должность с 2008 года. На протяжении длительного времени дипломата изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн якобы обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно. Также американские СМИ со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах называли Кисляка "сотрудником разведки" и "вербовщиком", что было с возмущением воспринято МИД РФ и вызвало критику даже в среде американских дипломатов.