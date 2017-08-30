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Политика

Грызлов: России не нужно следовать чужой стратегии развития

19:4130.08.2017
(обновлено: 19:46 30.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБорис Грызлов. Архивное фотоБорис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. России в построении стратегии среднесрочного и долгосрочного развития нельзя ставить задачи встраиваться в чужую систему; проекты, которые строили зарубежные страны, переживают кризис, считает председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

Красная площадь. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Как ранее сообщил РИА Новости член бюро высшего совета ЕР Юрий Шувалов, доклады парии по стратегии развития России на среднесрочную и долгосрочную перспективы находятся на завершающей стадии, решение по ним будет приниматься в начале октября на заседании бюро высшего совета партии. Доклад будет готов к октябрю-ноябрю и будет представлен председателю "Единой России", премьеру Дмитрию Медведеву. Разработкой документа занимаются три рабочие группы высшего совета. В перспективе планируется представить документ и президенту страны Владимиру Путину.

"Главный вопрос момента – это стратегические цели среднесрочного и долгосрочного развития. И здесь нельзя допустить ошибку. Прежде всего, нельзя ставить задачи встраиваться в чужую систему, по чужим правилам. Мы видим, что планы и проекты, которые строили наши зарубежные оппоненты, переживают кризис. Это показали глобальные финансовые потрясения, это показали результаты целого ряда референдумов и выборов в ведущих странах Запада. Об этом же говорит и общий рост международной напряжённости", — цитирует пресс-служба Грызлова его слова.

В среду Грызлов провел совещание по вопросам формирования партийных предложений к стратегии развития страны, разработкой которой занимается партия.

Что касается докладов, из которых затем будет сформирован итоговый документ, то участники отметили, что одним из приоритетов является укрепление отношений с политическими силами активно развивающихся стран на пространстве Большой Евразии.

"У государств, которые выходят на новый, более динамичный этап развития, есть глубокая заинтересованность в экономическом и технологическом сотрудничестве с нашей страной. Серьёзный интерес проявлен и к парламентскому, партийному опыту России. Это требует соответствующих действий от нашей партии, в том числе организации новых площадок для взаимодействия", – отметил Грызлов.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Участники совещания также отметили, что особого внимания требует и развитие межпартийных отношений на пространстве СНГ, сохранения исторических, культурных связей.

"Участники встречи также отметили важность выстраивания с правящими партиями европейских стран диалога, направленного на сохранение и развитие экономических связей и нормализацию политического взаимодействия. Была подчёркнута необходимость продвигаться к постсанкционному этапу отношений между Россией и странами Евросоюза", — говорится в сообщении пресс-службы.

Грызлов добавил, что в октябре пройдет заседание бюро высшего совета, посвящённое обсуждению докладов. "Но на этом работа не закончится. Тем более, что дискуссия вокруг стратегии будет продолжаться. Нам необходимо сопровождать дальнейшую реализацию предложений. Стоит подумать о том, как лучше организовать эту работу", — заключил Грызлов.

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