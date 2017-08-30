Аксенов сожалеет, что на Украине формируется неправильное мнение о Крыме

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 30 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов сожалеет, что на Украине из-за предвзятого отношения средств массовой информации формируется неправильное мнение о происходящих процессах, в том числе в крымском регионе.
Молодежный образовательный форум "Таврида", организатором которого выступает Росмолодежь, начал свою работу 3 июля, а завершит 30 августа сменой молодых журналистов.
Партнером смены выступает Общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".