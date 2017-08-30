Россия ждет реакции Запада на притеснения журналистов на Украине

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. МИД России надеется, что международные правозащитные организации и другие структуры, отстаивающие права журналистов, отреагируют на инцидент вокруг российской журналистки Анны Курбатовой, произошедший на Украине.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Анну Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ранее в ее адрес поступали угрозы. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию, сейчас идет оформление документов для ее выдворения.

"К творящимся безобразиям на Украине по отношению к журналистам привлекаем внимание международных правозащитных организаций, других структур, призванных отстаивать свободу и независимость СМИ. Надеемся на их соответствующую реакцию и практические шаги в отношении бесчинства киевских властей", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.