Более шести тысяч участков будут оснащены камерами к выборам 10 сентября

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Видеонаблюдением в единый день голосования 10 сентября будут охвачены более 6,7 тысячи избирательных участков в 21 регионе России, а также в более чем трёх сотнях территориальных избиркомов, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Сегодня в 21 субъекте РФ по инициативе самих субъектов за счёт собственных денег будет организовано видеонаблюдение, достаточно заметное количество — 6776 участков будут оснащены системами видеонаблюдения", — сообщил Булаев в ходе заседания ЦИК в среду.

Он напомнил, что ранее Центризбирком предложил устанавливать видеокамеры и в помещениях территориальных избиркомов (ТИК), эффективность организации такого видеонаблюдения также будет протестирована на выборах 10 сентября.

"В 20 субъектах в 349 территориальных избирательных комиссиях будет организована система видеонаблюдения, которая позволит в режиме онлайн контролировать, наблюдать, интересоваться тем, что происходит в территориальной избирательной комиссии", — рассказал замглавы ЦИК.

Также он проинформировал, что на сегодняшний день более 80% участковых избирательных комиссий оснащены компьютерами, что позволит более качественно и точно формировать итоговые протоколы УИК.