Более шести тысяч участков будут оснащены камерами к выборам 10 сентября

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Видеонаблюдением в единый день голосования 10 сентября будут охвачены более 6,7 тысячи избирательных участков в 21 регионе России, а также в более чем трёх сотнях территориальных избиркомов, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Он напомнил, что ранее Центризбирком предложил устанавливать видеокамеры и в помещениях территориальных избиркомов (ТИК), эффективность организации такого видеонаблюдения также будет протестирована на выборах 10 сентября.
Также он проинформировал, что на сегодняшний день более 80% участковых избирательных комиссий оснащены компьютерами, что позволит более качественно и точно формировать итоговые протоколы УИК.