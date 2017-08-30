Посол: для работы польско-российской группы необходим политический диалог

ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Работа польско-российской группы по сложным вопросам имеет смысл только при наличии политического диалога, заявил посол России в Польше Сергей Андреев в интервью польскому интернет-порталу eastbook.eu.

"Группа по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, создавалась в свое время под эгидой МИД наших стран с конкретной целью – освободить политический диалог от трудных исторических вопросов, передав их на рассмотрение профессиональным историкам. Сейчас политического диалога нет. Раз так, нет смысла и в существовании этой группы под эгидой МИД", — сказал посол.

При этом он считает, что по существу группа свою миссию выполнила. "Она пыталась придти к согласию по сложным вопросам нашей общей истории в XX веке, но не получилось. В результате ее работы в 2010 году опубликована очень серьезная и полезная книга "Белые пятна – черные пятна", которая, однако, показала, что мы по-разному воспринимаем историю. У нас на нее свой взгляд, у вас – свой. Раз так, надо исторические вопросы оставить в стороне и заниматься практическими делами", — сказал дипломат.

По словам Андреева, это не значит, что Москва как-то ограничивает или недооценивает важность сотрудничества между российскими и польскими историками. "Они в постоянном контакте, участвуют в научных конференциях, обмениваются взглядами, дискутируют и так далее. Это нормальный процесс", — подчеркнул он.

Польско-российская группа по сложным вопросам была организована в 2002 году во время визита в Польшу президента РФ Владимира Путина. Ее целью было разъяснение "белых пятен" в двусторонних отношениях в контексте исторических событий без их политизации. Работа группы была фактически остановлена в 2015 году, когда свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.

В феврале текущего года стало известно, что МИД Польши намерен возобновить работу группы, инициатором этого стал нынешний посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк. В Польше группу возглавил профессор Мирослав Филипович — историк, специализирующийся на истории центрально-восточной Европы, член польско-российской группы Польской академии наук. Приглашение вернуться к работе в группе получили также ее бывшие члены. Однако, по данным СМИ, многие отнеслись к нему критически, в частности из-за нежелания работать "с нынешним руководством МИД", а также из-за исключения из состава группы бывшего посла Польши в РФ Катажины Пелчиньской-Наленч.

В начале марта в Варшаве состоялось официальное мероприятие по поводу возобновления работы польской части польско-российской группы по сложным вопросам.

Позже МИД РФ заявил, что возобновление работы группы вызывает вопросы, а Москва не видит смысла в выборочном подходе к реанимации двустороннего диалога с Варшавой.