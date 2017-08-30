Посол: для работы польско-российской группы необходим политический диалог

ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Работа польско-российской группы по сложным вопросам имеет смысл только при наличии политического диалога, заявил посол России в Польше Сергей Андреев в интервью польскому интернет-порталу eastbook.eu.
"Группа по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, создавалась в свое время под эгидой МИД наших стран с конкретной целью – освободить политический диалог от трудных исторических вопросов, передав их на рассмотрение профессиональным историкам. Сейчас политического диалога нет. Раз так, нет смысла и в существовании этой группы под эгидой МИД", — сказал посол.
По словам Андреева, это не значит, что Москва как-то ограничивает или недооценивает важность сотрудничества между российскими и польскими историками. "Они в постоянном контакте, участвуют в научных конференциях, обмениваются взглядами, дискутируют и так далее. Это нормальный процесс", — подчеркнул он.
Польско-российская группа по сложным вопросам была организована в 2002 году во время визита в Польшу президента РФ Владимира Путина. Ее целью было разъяснение "белых пятен" в двусторонних отношениях в контексте исторических событий без их политизации. Работа группы была фактически остановлена в 2015 году, когда свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.
В начале марта в Варшаве состоялось официальное мероприятие по поводу возобновления работы польской части польско-российской группы по сложным вопросам.
Позже МИД РФ заявил, что возобновление работы группы вызывает вопросы, а Москва не видит смысла в выборочном подходе к реанимации двустороннего диалога с Варшавой.