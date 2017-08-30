США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

Посол: для работы польско-российской группы необходим политический диалог

17:5730.08.2017
(обновлено: 18:07 30.08.2017)
0951
© AFP 2017 / PAP/Tafal GuzПосол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Архивное фотоПосол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Архивное фото
© AFP 2017 / PAP/Tafal Guz

ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Работа польско-российской группы по сложным вопросам имеет смысл только при наличии политического диалога, заявил посол России в Польше Сергей Андреев в интервью польскому интернет-порталу eastbook.eu.

"Группа по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений, создавалась в свое время под эгидой МИД наших стран с конкретной целью – освободить политический диалог от трудных исторических вопросов, передав их на рассмотрение профессиональным историкам. Сейчас политического диалога нет. Раз так, нет смысла и в существовании этой группы под эгидой МИД", — сказал посол.

Обломки самолета польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
© AP Photo / Mikhail Metzel
Стегний: трагедия с Качиньским является инструментом политической борьбы
При этом он считает, что по существу группа свою миссию выполнила. "Она пыталась придти к согласию по сложным вопросам нашей общей истории в XX веке, но не получилось. В результате ее работы в 2010 году опубликована очень серьезная и полезная книга "Белые пятна – черные пятна", которая, однако, показала, что мы по-разному воспринимаем историю. У нас на нее свой взгляд, у вас – свой. Раз так, надо исторические вопросы оставить в стороне и заниматься практическими делами", — сказал дипломат.

По словам Андреева, это не значит, что Москва как-то ограничивает или недооценивает важность сотрудничества между российскими и польскими историками. "Они в постоянном контакте, участвуют в научных конференциях, обмениваются взглядами, дискутируют и так далее. Это нормальный процесс", — подчеркнул он.

Польско-российская группа по сложным вопросам была организована в 2002 году во время визита в Польшу президента РФ Владимира Путина. Ее целью было разъяснение "белых пятен" в двусторонних отношениях в контексте исторических событий без их политизации. Работа группы была фактически остановлена в 2015 году, когда свой пост покинул глава группы с польской стороны профессор Адам Даниэль Ротфельд.

Посол РФ в Польше Сергей Андреев. Архивное фото
© Фото : Леонид Свиридов
Посол: Москва и Варшава могут сотрудничать в экономике и политике
В феврале текущего года стало известно, что МИД Польши намерен возобновить работу группы, инициатором этого стал нынешний посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк. В Польше группу возглавил профессор Мирослав Филипович — историк, специализирующийся на истории центрально-восточной Европы, член польско-российской группы Польской академии наук. Приглашение вернуться к работе в группе получили также ее бывшие члены. Однако, по данным СМИ, многие отнеслись к нему критически, в частности из-за нежелания работать "с нынешним руководством МИД", а также из-за исключения из состава группы бывшего посла Польши в РФ Катажины Пелчиньской-Наленч.

В начале марта в Варшаве состоялось официальное мероприятие по поводу возобновления работы польской части польско-российской группы по сложным вопросам.

Позже МИД РФ заявил, что возобновление работы группы вызывает вопросы, а Москва не видит смысла в выборочном подходе к реанимации двустороннего диалога с Варшавой.

Комментировать
Политика
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена