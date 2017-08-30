Аксенов рассказал, что столицу Крыма возглавит местный житель

БАКАЛЬСКАЯ КОСА (Крым), 30 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Городскую администрацию Симферополя возглавит местный чиновник, сообщил глава республики Сергей Аксенов, отметив, что конкретной кандидатуры еще нет.

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, возглавлявший мэрию почти три года, написал во вторник вечером заявление об увольнении по состоянию здоровья; заявления об увольнении по собственному желанию написали его заместитель и первый заместитель, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

"Будет местный. Позиция моя понятная и простая. Руководить на местах, в муниципальных образованиях, должны уроженцы этих мест, которые знают, что происходит, знают историю, традиции конкретного города, муниципального образования… Приезжать на конкурс могут все кто угодно, кандидатуры, на которой я бы сейчас сказал, что я остановился, пока нет", — сказал Аксенов на встрече с молодыми журналистами на полях форума "Таврида".

По его словам, опыт приезда руководителей из других регионов показывает, что такие чиновники слабо понимают ситуацию на местах. Аксенов подчеркнул, что конкурс на замещение вакантной должности главы администрации города пройдет публично. Дата его проведения будет объявлена горсоветом в ближайшее время.

"Я буду сам в конкурсной комиссии, поскольку это столица республики Крым, мы будем вместе обсуждать", — подчеркнул Аксенов.

Молодежный образовательный форум "Таврида", организатором которого выступает Росмолодежь, начал свою работу 3 июля, а завершит 30 августа сменой молодых журналистов. Партнером смены выступает общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию".

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