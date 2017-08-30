Посол: Москва и Варшава могут сотрудничать в экономике и политике

ВАРШАВА, 30 авг — РИА Новости. Варшава и Москва могли бы сотрудничать по экономическим и культурным вопросам, а также в политической сфере, считает посол России в Польше Сергей Андреев.

В интервью интернет-порталу Eastbook.eu, которое опубликовано на сайте российского диппредставительства, Андреев выразил мнение, что польско-российские отношения могут улучшиться.

"Если только польская сторона проявит политическую волю. Между нашими государствами нет проблем, которые мы бы не смогли преодолеть. Польская сторона, однако, увязывает нормализацию наших отношений с рядом условий, которые с польско-российскими отношениями прямо не связаны, – Украина, санкции и так далее", — сказал он.

Посол подчеркнул, что политический диалог между странами в настоящее время тормозится историческими вопросами с польской стороны. При этом, по его словам, общие польско-российские интересы существуют. "Конечно, есть. Вопросы экономического, культурного сотрудничества, да и в политической сфере есть вопросы, по которым мы могли бы сотрудничать – было бы желание", — сказал Андреев.