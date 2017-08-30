ЦИК: концепцию информирования о выборах оценили почти в 40 миллионов рублей

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Реализация концепции информационно-разъяснительной деятельности к выборам президента РФ, по оценкам разработчика, может обойтись в сумму около 40 миллионов рублей, еще предстоит сформировать техническое задание, ценовые показатели могут меняться, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Ранее Центризбирком объявил творческий конкурс по созданию концепции информационно-разъяснительной деятельности ЦИК в период подготовки и проведения выборов президента РФ 2018 года. ЦИК направил предложения участвовать в конкурсе 15 крупным медиакомпаниям и PR-агентствам, участие приняли семь из них. Во вторник ЦИК подвел итоги конкурса, победителем стала компания "ИМА-консалтинг", с ней может быть заключен контракт на реализацию этой концепции с учетом рекомендаций жюри без проведения конкурентных процедур.

"В тех документах, которые мы размещали по реализации этого конкурса, мы не определяли ценовые показатели и свои предложения со стороны Центральной избирательной комиссии. Мы предложили компании, которая участвует, самостоятельно определить стоимость той работы, которую они готовы сделать. "ИМА-Консалтинг" определило в своем финансово-экономическом обосновании стоимость… это до 40 миллионов", — сказал Булаев журналистам в ответ на вопрос о том, сколько может стоить реализация концепции-победителя.

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ЦИК рассчитывают, что информационная кампания будет интересна для избирателей разных групп и разного возраста; информация должна быть понятна любому избирателю и доступна через разные информационные каналы: "как те, к которым мы привыкли, так и каналы, форматы, которые только появляются", уточнил Булаев.

"Сейчас будет составляться техническое задание, которое будет нами с выигравшим определяться. Мы не знаем окончательных ценовых показателей, они могут быть чуть меньше, чуть больше", — добавил замглавы ЦИК.

Идеальной концепции не было предложено, уточнил он, поэтому техническое задание будет основано не только на концепции победившей компании, в нее включат также интересные элементы из других предложенных концепций, которые Центризбирком считает нужным использовать при информировании.

"В разных концепциях предложены разные интересные вещи… Нам бы хотелось, чтобы наша кампания носила эксклюзивный, понятный для людей характер, и при этом решала важный вопрос: человек должен знать, каким образом, где и в какое время он может воспользоваться своим правом голоса на президентских выборах", — добавил Булаев.