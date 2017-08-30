Онищенко: необходимо утилизировать 40 миллионов тонн промышленных отходов

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сорок миллионов тонн промышленных отходов разных классов опасности по всей России нуждаются в утилизации, заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Онищенко призвал Совет разработать конкретную схему решения данного вопроса и напомнил, что неутилизированные отходы являются одним из самых негативных факторов, влияющих на здоровье человека.

"В философском понимании отходами потребления являются и промышленные отходы. Их у нас ни много ни мало 40 миллионов тонн, причем по всем классам опасности", — отметил Онищенко.

В пример депутат привел полигон Красный Бор под Санкт-Петербургом, где под открытым небом лежат отходы первого и второго класса опасности.

Сохранение существующей системы обеспечивают региональные криминальные группировки, для которых такая утилизация мусора — выгодный бизнес, считает Онищенко.

"Есть криминальные структуры, они существуют… Именно они способствуют тому, чтобы это все при наличии закона оставалось в серой зоне. Чтобы не было сортировки, потому что это расходы, выгодно сегодня получать деньги и в огромную черную дыру пространства нашей страны сбрасывать эти отходы", — объяснил депутат.

Он также заметил, что новая система должна разрабатываться при активном участии потребителей, то есть всего населения России.