Госдума откроет дополнительный подъезд для входа в здание на Охотном ряду

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Госдума 11 сентября откроет еще один вход в здание через подъезд N1, которым смогут пользоваться депутаты, члены Совфеда, сотрудники администрации президента и аппарата правительства, члены Счетной палаты, ЦИК и Общественной палаты, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

В управлении уточнили, что подъезд №1 находится на углу улиц Охотный ряд и Тверская и открывается прежде всего для уменьшения очередей на вход и выход из здания Госдумы.

"Работа созыва показала, что подъезды №2 и №10 (которые обычно работают на вход в ГД) перегружены в пленарные недели, так как в это время в Госдуме проходит большое количество мероприятий: заседания комитетов, круглые столы, заседания экспертных советов, поэтому возникла необходимость открыть еще один подъезд для входа с 11 сентября", — пояснили в управлении.