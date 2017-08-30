Стегний: трагедия с Качиньским является инструментом политической борьбы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Нынешние власти Польши используют трагедию с крушением самолета польского президента Леха Качиньского под Смоленском, произошедшую в 2010 году, как инструмент внутриполитической борьбы, считает чрезвычайный и полномочный посол РФ, бывший сопредседатель Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений Петр Стегний.
"Нынешнее польское правительство действительно с упорством, заслуживающим лучшего применения, разыгрывает карту смоленской трагедии. Катастрофа под Смоленском, безусловно, является инструментом внутриполитической борьбы в Польше, поводом к дополнительной дискредитации оппозиции со стороны правящей партии. Заодно к этим политическим играм подключают и Россию", — сказал он в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что Варшава уже больше года обещает представить какие-то новые доказательства случившегося, но до сих пор так этого не сделала.
"Пора уже польским политикам перестать спекулировать на этой столь болезненной для польского общества теме", — отметил он.
Польская сторона ранее неоднократно заявляла о том, что представители Варшавы фактически не участвовали в работе на месте крушения и вскрытиях жертв катастрофы. Москва, в свою очередь, опровергла эту информацию. По данным российской стороны, никто не препятствовал работе польских представителей на месте крушения самолета.