Стегний: трагедия с Качиньским является инструментом политической борьбы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Нынешние власти Польши используют трагедию с крушением самолета польского президента Леха Качиньского под Смоленском, произошедшую в 2010 году, как инструмент внутриполитической борьбы, считает чрезвычайный и полномочный посол РФ, бывший сопредседатель Группы по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений Петр Стегний.

"Нынешнее польское правительство действительно с упорством, заслуживающим лучшего применения, разыгрывает карту смоленской трагедии. Катастрофа под Смоленском, безусловно, является инструментом внутриполитической борьбы в Польше, поводом к дополнительной дискредитации оппозиции со стороны правящей партии. Заодно к этим политическим играм подключают и Россию", — сказал он в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что Варшава уже больше года обещает представить какие-то новые доказательства случившегося, но до сих пор так этого не сделала.

"Пытаются найти хоть что-то, за что можно зацепиться, но не получается. Очевидно, что новая комиссия не имеет цели заново разобраться в причинах трагедии, весь мир знает, что они уже выяснены как профессионалами МАК, так и польскими экспертами еще в 2011 году. Считаю, что более открытого расследования причин этой ужасной катастрофы, более открытой позиции России по отношению к польским представителям, которые участвовали тогда в расследовании, нельзя себе представить", — сказал Стегний.

"Пора уже польским политикам перестать спекулировать на этой столь болезненной для польского общества теме", — отметил он.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить, несмотря на сложные метеоусловия, на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польская сторона ранее неоднократно заявляла о том, что представители Варшавы фактически не участвовали в работе на месте крушения и вскрытиях жертв катастрофы. Москва, в свою очередь, опровергла эту информацию. По данным российской стороны, никто не препятствовал работе польских представителей на месте крушения самолета.